محطة تلفزيونية: مصرع 10 لاعبين من فريق فلامنغو البرازيلي

قالت محطة "غلوبو التلفزيونية البرازيلية"، اليوم الجمعة، إن عشرة لاعبين ناشئين لقوا مصرعهم في حريق شب في مركز تدريب تابع لنادي فلامنغو لكرة القدم، في مدينة ريو دي جانيرو.

وقال رجل إطفاء لمحطة "غلوبو نيوز": "كان الأطفال من فريق فلامنغو للناشئين نائمين في هذا الوقت".

ووقع الحريق، وفقا للمحطة التي لم تنسب تقريرها لأي مصادر، في مركز "نينهو دو أوروبو"، الذي جرت توسعته قبل شهرين فقط. ويضم المركز مكانا لمبيت الناشئين.

وجاء الحريق بعد أيام من الأمطار الغزيرة التي أغرقت المدينة وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص.

المصدر: "رويترز"