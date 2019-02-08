بايرن ميونخ يستقطب جوهرة ألمانية شابة

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، توصله إلى اتفاق مع فريق الدرجة الثانية هامبورغ بشأن انتقال مهاجمه الدولي الشاب تحت 19 عاما، فيتي أرب إلى صفوف النادي البافاري.

وقال بايرن ميونخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن اللاعب فيتي أرب، يمكنه الالتحاق بالفريق صيف 2019 أو صيف 2020، قادما من فريق هامبورغ.

وسيتم اتخاذ قرار مغادرة المهاجم الدولي الألماني فريق هامبورغ من عدمه من قبل اللاعب نفسه، وحسب التقارير فإن قيمة الصفقة تبلغ 2.5 مليون يورو.

يذكر أن فيتي أرب (19 عاما)، شارك هذا الموسم في 17 مباراة بجميع المسابقات مع هامبورغ، وأحرز خلالها 4 أهداف وصنع هدفين.

المصدر: وكالات