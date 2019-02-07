بالفيديو.. نسور لاتسيو تنجو من مصيدة إمبولي

خرج فريق لاتسيو من عنق الزجاجة أمام ضيفه إمبولي ، بفوزه عليه بهدف يتيم في المباراة التي جمعتهما، اليوم الخميس، وذلك في افتتاح منافسات الجولة الـ 23 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين أصحاب الأرض بالفضل في انتصارهم للمهاجم الإكوادوري الدولي فيليبي كايسيدو، الذي أحرز هدف الفوز اليتيم، من ضربة جزاء، قبل ثلاث دقائق من انتهاء الوقت الأصلي من زمن الشوط الأول للقاء، على ملعب الأولمبيكو، بالعاصمة روما.

وحقق لاتسيو بذلك انتصاره الثاني على التوالي، ورفع رصيده إلى 38 نقطة، وتقدم إلى المركز الرابع في جدول الترتيب، متجاوزا بفارق نقطتين ميلان، قبل مباراته أمام ضيفه كالياري، يوم الأحد المقبل.

في المقابل، تجمد رصيد إمبولي، عند 18 نقطة، ويشغل المركز السابع عشر، حتى الآن، في الكالتشيو.

المصدر: "silatv"