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آل الشيخ يهاجم التجنيس في منتخب قطر (فيديو)

الرياضة

آل الشيخ يهاجم التجنيس في منتخب قطر (فيديو)
Globallookpress
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هاجم المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، التجنيس في منتخب قطر، بعد فوز الأخير بكأس آسيا بفريق يضم في صفوفه لاعبين تعود أصولهم إلى أكثر من دولة.

وقال آل الشيخ "أزعجتمونا بمنتخب التجميع، إذا هي شطارة، نجنس 20 ونأخد كأس العالم بعد، إذا جينا لصدق ما عندهم إلا القعقاع ملك الـ18"، وكان هذا التعليق على مقطع فيديو للاعب القطري القعقاع، نشره آل الشخ عبر حسابه في تويتر، ويظهر فيه القعقاع، خلال إحدى المباريات، وهو يحرز هدفا بالخطأ في مرماه بطريقة كوميدية.

وكانت قطر قد فازت على السعودية بهدفين دون رد في طريقها للفوز ببطولة كأس آسيا 2019 للمرة الأولى في تاريخها.

المصدر: وكالات
 

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