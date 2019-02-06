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شاهد.. ريال مدريد يستدرج برشلونة إلى "سانتياغو برنابيو"

الرياضة

شاهد.. ريال مدريد يستدرج برشلونة إلى
AFP Pau Barrena
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انتهى لقاء الكلاسيكو بين برشلونة وغريمه التقليدي ريال مدريد بتعادل مثير (1-1)، الذي جمعهما، اليوم الأربعاء، على ملعب "كامب نو"، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي لكأس إسبانيا لكرة القدم.

وأحرز الجناح الملكي لوكاس فاسكيز هدف التقدم للميرينغي مبكرا، في الدقيقة السادسة من انطلاق صافرة البداية، من متابعة لكرة عرضية من زميله المهاجم الفرنسي كريم بنزيما من الجهة اليمنى.

وأدرك المهاجم البرازيلي مالكوم التعادل للفريق الكتالوني، في الدقيقة 58 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، في الزاوية اليمنى القريبة.

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وستقام مباراة الإياب بين الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة، يوم الأربعاء 27 فبراير الجاري، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، في العاصمة مدريد.

المصدر: RT 

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