رئيس برشلونة يحسم أمر عودة نيمار

فند جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة الشائعات التي تحدثت عن مفاوضات البارسا من أجل عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان إلى الكامب نو.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تصريحات لبارتوميو قال فيها: "نيمار لم يخبرني أبدا بأنه يريد العودة إلى برشلونة منذ انتقاله إلى النادي الباريسي".

"Neymar nunca me ha dicho que quiera volver al Barça. Ni él ni su padre. Nunca me ha llamado", afirmó el presidente Bartomeu en @partidazocopehttps://t.co/skGSVBXIRjpic.twitter.com/GbRUjwk7l8 — MARCA (@marca) ٥ فبراير ٢٠١٩

وتابع: "لم أتلق اتصالات بشأن عودة نيمار، سواء من اللاعب أو من والده، لقد اتخذنا قرارا في برشلونة، ووقعنا مع فيليب كوتينيو وعثمان ديمبلي، وهما أصغر سنا ونحن سعداء بهما".

وتحدثت تقارير إعلامية في الصيف الماضي عن رغبة نيمار في العودة إلى برشلونة، إضافة إلى وجود مفاوضات واجتماعات مع مسؤولي البارسا من شأنها إعادة المهاجم البرازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

المصدر: ماركا الإسبانية