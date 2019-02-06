فيربيك يستقيل من تدريب منتخب عمان

أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم اليوم قبوله استقالة الهولندي بيم فيربيك من تدريب المنتخب الوطني العماني.

وقال الاتحاد عبر حسابه في "تويتر" إنه ناقش خلال اجتماع "طارئ" برئاسة رئيسه سالم بن سعيد الوهيبي "الطلب الذي تقدم به مدرب المنتخب العماني الهولندي بيم فيربيك والمتعلق باستقالته وذلك لظروف خاصة به، مؤكدا أنه يرغب في إنهاء مشواره التدريبي بعد ثلاثين عاما قضاها في مجال التدريب، وأن تكون السلطنة هي المهمة الأخيرة له".

وناقش المجلس الطلب الذي تقدم به مدرب المنتخب الوطني الأول الهولندي بيم فيربيك والمتعلق باستقالته وذلك لظروف خاصة به، مؤكدا أنه يرغب في إنهاء مشواره التدريبي بعد ثلاثين عاما قضاها في مجال التدريب، وأن تكون السلطنة هي المهمة الأخيرة له (٢/٤) — OFA - Official Page (@OmanFA) 6 февраля 2019 г.

وأضاف: "بعد مناقشة الظروف والأسباب التي تقدم بها المدرب للاتحاد، تمت الموافقة على قبول استقالته، على أن يكلف مساعد المدرب مهنا بن سعيد العدوي بتولي مهامه خلال المرحلة القادمة إلى حين التعاقد مع مدرب جديد للمنتخب الوطني الأول".

وبعد مناقشة الظروف والأسباب التي تقدم بها المدرب للاتحاد، تمت الموافقة على قبول استقالته، على أن يكلف مساعد المدرب مهنا بن سعيد العدوي بتولي مهامه خلال المرحلة القادمة إلى حين التعاقد مع مدرب جديد للمنتخب الوطني الأول. (٤/٤) — OFA - Official Page (@OmanFA) 6 февраля 2019 г.

وتولى فيربيك (62 عاما) تدريب المنتخب العماني في ديسمبر 2016، وقاده إلى الدور ثمن النهائي لمنافسات كأس آسيا التي أقيمت الشهر الماضي في الإمارات، قبل الخسارة بثنائية أمام إيران.

وكانت هذه المرة الأولى التي يصل فيها المنتخب العماني إلى الأدوار الإقصائية للبطولة، بعد خروجه المبكر في 2004 و2007 و2015.

المصدر: أ ف ب