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إحياء الذكرى الـ 61 لكارثة ميونيخ!

الرياضة

إحياء الذكرى الـ 61 لكارثة ميونيخ!
twitter.com/manutd
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يحيي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم والملايين في العالم تضامنا معه، اليوم 6 فبراير، الذكرى الـ 61 لكارثة تحطم طائرة الخطوط الجوية البريطانية، وعلى متنها بعثة مانشستر يونايتد.

ونشر مانشستر يونايتد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" صورة للاعبي الفريق تكريما لذكراهم.

كما نشر فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم "تغريدة" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" إحياء لذكرى كارثة ميونيخ وتضامنا مع مانشستر يونايتد.

وشارك النجم الأحمر الصربي فريق مانشستر يونايتد في إحياء الذكرى الـ 61 لكارثة ميونيخ بنشره صورا عبر حسابه على موقع "تويتر".  

وتحطمت الطائرة التي كان على متنها لاعبو فريق مانشستر يونايتد، في رحلة العودة من لقاء النجم الأحمر الصربي في بلغراد، في مطار ريم بمدينة ميونيخ، الذي هبطت فيه للتزود بالوقود، وبعد محاولتين فاشلتين بسبب الثلوج والجليد، بدأت الطائرة بالإقلاع من جديد، لكنها اصطدمت بسور المطار، ونشب حريق جراء اصطدام أحد جناحيها بمنزل، لتخلف فاجعة كبيرة، أصبحت تحمل اسم كارثة ميونيخ الجوية.

وأودت الكارثة، في السادس من فبراير/شباط عام 1958، بحياة 23 شخصا، هم 8 لاعبين من فريق مانشستر يونايتد، وثلاثة موظفين في النادي و8 صحفيين واثنان من طاقم الطائرة وراكبان.

ولقي سبعة لاعبين حتفهم في الكارثة مباشرة، وهم: روجر بايرن، ايدي كولمان، تومي تيلور، مارك جونز، ديفيد بيج، بيلي ويلان، جيف بينت، بينما توفي دنكان إدواردز (21 عاما)، بعد 15 يوما من الحادث متأثرا بجروحه.

وفاز مانشستر يونايتد ببطولة الدوري الإنجليزي عامي 1956 و1957. وقد تعادل الفريق 3-3 مع رد ستار بلجراد في يوغوسلافيا السابقة وتأهل لقبل نهائي كأس أبطال أوروبا.

المصدر: "twitter/manutd"

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