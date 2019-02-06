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تمديد حبس كوكورين ومامايف

الرياضة

تمديد حبس كوكورين ومامايف
Sputnik Григорий Сысоев
محكمة موسكو تمدد حبس كوكورين وماماييف
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قضت إحدى محاكم موسكو بتمديد حبس مهاجم نادي زينيت سان بطرسبورغ ألكسندر كوكورين، وزميله السابق في منتخب روسيا بافل مامايف على ذمة التحقيق في قضية اعتدائهما بالضرب على شخصين.

وخلال الجلسة التي عقدت اليوم، رفع فريق الدفاع عن كوكورين قيمة الكفالة المقترحة على المحكمة وعرض 10.423 ملايين روبل (151 ألف دولار) لإطلاق سراح المهاجم الدولي الروسي.

أما محامو مامايف فقد أبدوا استعدادهم لدفع 6 ملايين روبل (حوالي 90 ألف دولار) لإخلاء سبيل موكلهم.

وبعد الاستماع لحجج فريق الدفاع والنيابة العامة، قرر القاضي تمديد حبس اللاعبين، حتى الثامن من أبريل المقبل.

ويقبع كوكورين ومامايف في الحبس على خلفية اعتدائهما في أكتوبر الماضي وفي ليلة واحدة على رجلين، أحدهما مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة، والثاني يعمل سائقا عند مقدمة أحد البرامج الشهيرة على القناة الروسية الأولى، ووجهت للاعبين تهمة الشغب، والضرب، وتعمد إلحاق الضرر البدني الخفيف بالآخرين.

المصدر: eurosport.ru

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