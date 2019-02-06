برشلونة يحتفل برأس السنة الصينية

أعلن نادي برشلونة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن لاعبي الفريق سيرتدون قمصانا خاصة عليها أسماؤهم باللغة الصينية خلال مواجهة الكلاسيكو أمام ريال.

وسيحتفل لاعبو البلوغرانا بأعياد رأس السنة الصينية التي بدأت الأمس في الـ5 من فبراير، على ملعب كامب نو معقل الفريق الكتالوني، خلال مباراة اليوم الأربعاء أمام الغريم التقليدي في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم الساعة 23:00 بتوقيت السعودية.

🤩 #ElClásico this Wednesday is going to be very special... The Barça players will wear their names in Chinese to celebrate the #ChineseNewYear 🎉



为庆祝中国新年，明晚的国家德比红蓝军团将身披印有中文名字的球衣 pic.twitter.com/vGTJLrXgRl — FC Barcelona (@FCBarcelona) ٥ فبراير ٢٠١٩

واحتفل النادي الكتالوني برأس السنة الصينية عبر بث مقطع على تويتر، بمشاركة العديد من اللاعبين أبرزهم ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه ومارك أندريه شتيغن، وصموئيل أومتيتي.

🎉🎉🎉 Barça players' wishes for a happy #ChineseNewYear! pic.twitter.com/sGFqDeUC9o — FC Barcelona (@FCBarcelona) ٥ فبراير ٢٠١٩

المصدر: تويتر