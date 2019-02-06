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برشلونة يحتفل برأس السنة الصينية

الرياضة

برشلونة يحتفل برأس السنة الصينية
twitter \Barcelona
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أعلن نادي برشلونة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن لاعبي الفريق سيرتدون قمصانا خاصة عليها أسماؤهم باللغة الصينية خلال مواجهة الكلاسيكو أمام ريال.

وسيحتفل لاعبو البلوغرانا بأعياد رأس السنة الصينية التي بدأت الأمس في الـ5 من فبراير، على ملعب كامب نو معقل الفريق الكتالوني، خلال مباراة اليوم الأربعاء أمام الغريم التقليدي في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم الساعة 23:00 بتوقيت السعودية.

واحتفل النادي الكتالوني برأس السنة الصينية عبر بث مقطع على تويتر، بمشاركة العديد من اللاعبين أبرزهم ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه ومارك أندريه شتيغن، وصموئيل أومتيتي.

المصدر: تويتر

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