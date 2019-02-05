شاهد.. وشم مارادونا على ساق حارس وعليها عبارة "أنا أؤمن بالله"

عبر حارس مرمى نادي " دورادوس دي سينالوا" المكسيكي لكرة القدم، غاسبار سرفيو، بطريقة غير تقليدية "غريبة" في علاقته بمدربه الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا.

ونشر غاسبار سرفيو، البالغ من العمر 26 عاما، عبر صفحته على موقع "إنستغرام" وشما لوجه مارادونا مرسوم على ساق الحارس، مرفقا بكلمات "أنا أؤمن بالله"، وعلى رأس الأسطورة الأرجنتينية قبعة بيسبول مع شعار "Dorados".

وقاد الأسطورة مارادونا فريق دورادوس دي سينالوا الذي تولى تدريبه في سبتمبر الماضي، إلى التأهل لنهائي دوري الدرجة الثانية المكسيكي لكرة القدم، ولكنه أخفق في الصعود به إلى دوري الدرجة الأولى.

المصدر: championat.com