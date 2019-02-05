دونسكوي يودع بطولة فرنسا مبكرا

أخفق اللاعب الروسي يفغيني دونسكوي في تخطي حاجز الدور الأول لبطولة مونبيلييه الفرنسية للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 524 ألف يورو.

وجاء خروج اللاعب الروسي على يد صاحب الأرض الفرنسي بينوا بيير، المصنف ثامنا، إثر خسارته أمامه بمجموعتين من دون رد، بواقع: (5-7) و(2-6) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء، واستغرقت ساعة واحدة و13 دقيقة.

وضرب بينوا بيير موعدا، في الدور الثاني، مع التشيكي المخضرم توماس بيرديخ، الذي تغلب بصعوبة على منافسه الألماني ماتياس باخينغر، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (5-7) و(6-3) و(6-3).

المصدر: "sportbox.ru"