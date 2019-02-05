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في قصة محزنة ومؤلمة.. لا يزال الكلب نالا ينتظر سالا!

الرياضة

في قصة محزنة ومؤلمة.. لا يزال الكلب نالا ينتظر سالا!
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نشرت شقيقة مهاجم فريق كارديف سيتي الويلزي لكرة القدم، الأرجنتيني إيميليانو سالا، المفقود منذ أيام، بعد تحطم طائرته، صورة لكلبه وهو يجلس على عتبة باب بيته حزينا ينتظر صاحبه.

هناك الكثير من القصص المختلفة عن وفاء الحيوانات لأصحابها، ولكن لا يمكن للمرء أن يتعود عليها ويكف عن ملاحظتها، خاصة مثل هذه القصة الحزينة!

فقد كتبت وسائل الإعلام البريطانية أن الكلب "نالا" كان أحد الأسباب التي أدت إلى عودة سالا إلى فرنسا قبل أن ينتقل بشكل نهائي إلى مدينة كارديف، ليأخذ كلبه إلى مأوى يبقى فيه لفترة، على أن يأخذه معه إلى بريطانيا.

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Que Fe te tengo 2016#saludosconlanegra

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وانتظر الكلب "نالا" اللاعب الأرجنتيني الذي عاد من فرنسا إلى كارديف على متن طائرة صغيرة مع الطيار ديفيد إيبوتسون، قبل أن تختفي طائرتهما فوق القنال الإنجليزي على بعد نحو 20 كلم شمال جزيرة غورنسي.

 وسالا ونالا صديقين حميمين منذ عام 2015، وغالبا ما كان اللاعب ينشر صوره مع كلبه عبر حسابه على موقع الإنستغرام، ويظهر على الصورة االتالية كيف يذهبان معا إلى الشاطئ يلعبان مع بعضهما، وينظران إلى طيور النوارس واليخوت.

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Nada como ir juntos a la par#😎🐶

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وهكذا التقيا بعد انتظار طويل، وما زال يأمل الكلب في اللقاء بصاحبه مرة أخرى.

 

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Paz#Nala#😄🐶🏖

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يذكر أن المكتب البريطاني للتحقيق في الحوادث الجوية، أعلن يوم الاثنين الماضي، أنه تم رصد جثة تحت الماء بين حطام الطائرة التي كانت تقل اللاعب إيميليانو سالا.

وقال فرع التحقيق في الحوادث الجوية في بيان "بشكل مأساوي وفي لقطات فيديو، رأينا راكبا واحدا بين الحطام".

وعثر قارب إنقاذ يوم الأحد على حطام الطائرة التي كانت تقل سالا بين مدينتي نانت الفرنسية وكارديف البريطانية، في بحر المانش.

وأبلغت أسرتا سالا وكابتن الطائرة ديفيد إيبوستن بالعثور على حطام الطائرة.

وتوقفت حملات البحث عن اللاعب الأرجنتيني بعد اختفائه بثلاثة أيام، لكن عائلته أعلنت في الـ 26 من يناير أنها ستواصل عمليات البحث عن الطائرة بفضل الأموال التي جمعتها عبر الإنترنت.

ووقع سالا البالغ من العمر 28 عاما، قبل نحو أسبوعين، على عقد انتقاله من نادي نانت الفرنسي إلى كاريف سيتي في صفقة بلغت 17 مليون يورو.

المصدر: "sports.ru"

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