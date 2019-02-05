لماذا صدق توقع تشافي بفوز قطر بكأس آسيا؟

كشف الإسباني تشافي هيرنانديز، نجم برشلونة السابق واللاعب الحالي لنادي السد القطري عن الأساس الذي بنى عليه توقعه فوز قطر ببطولة كأس آسيا 2019.

وقال تشافي، الذي توقع فوز قطر بكأس آسيا قبل انطلاق منافسات البطولة: "رشحت العنابي لحصد اللقب لأنني قريب جدا من هذا المنتخب، وأعرف قدراته وإمكاناته وأعمل معهم يوميا وأعرف أيضا طريقة عمل المدرب، لم أرشح قطر تعاطفا أو محبة وإنما رشحتها لأن الواقع يفرض نفسه والمعطيات كانت كلها تصب في مصلحة قطر".

وتابع الدولي الإسباني السابق: "بالإضافة إلى أنني تابعت مستويات المنتخبات الأخرى ووقتها كنت واثقا من فوز المنتخب القطري. أعلم أن معظم المتتبعين وقتها لم يصدقوا كلامي وقالو إنني مجنون ولكن في الأخير صدقت توقعاتي وقطر صنعت التاريخ أمام الكبار. ثقتي كانت كبيرة لأنني كنت قريبا من المنتخب وكنت صريحا في توقعاتي.. كنت أتوقع الفوز على اليابان بهدف أو بركلات الترجيح لأن اليابان فريق كبير وقوي ولكن قطر صنعت المعجزة".

وأشار تشافي إلى أن الكرة القطرية تطورت كثيرا والمنتخب الحالي لديه القدرة لمواجهة أي فريق.

وحول توقعاته بخصوص مشاركة العنابي في كوبا أمريكا الصيف المقبل، قال تشافي: "قطر ستشارك في ثاني أقوى بطولة في العالم بعد كأس العالم، حيث سيواجهون الأرجنتين وكولومبيا، ولكني أعتقد أن قطر ستخرج بمكاسب كبيرة من هذه البطولة".

يذكر أن المنتخب القطري توج الجمعة الماضي بلقب بطولة كأس آسيا التي استضافتها الإمارات، للمرة الأولى في تاريخه عقب فوزه في المباراة النهائية على المنتخب الياباني بثلاثة أهداف لهدف.

المصدر: وكالات