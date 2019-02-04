نجم ليفربول يخضع لجراحة في ساقه

أعلن نادي ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين أن مدافعه جو غوميز سيخضع لجراحة بسبب معاناته من كسر في الجزء السفلي من ساقه.

ولم يشارك اللاعب البالغ 21 عاما منذ خروجه مصابا عقب 23 دقيقة من مواجهة بيرنلي بعد التحام مع منافسه المدافع بن مي في ديسمبر الماضي.

وكان ليفربول أعلن في البداية غياب غوميز لفترة تصل إلى ستة أسابيع وكان من المتوقع أن يعود إلى المباريات هذا الموسم لكن النادي لم يحدد موعدا لعودة لاعبه.

.@J_Gomez97 is to undergo surgery to assist his recovery from a lower leg fracture... https://t.co/644WwZBRBP — Liverpool FC (@LFC) ٤ فبراير ٢٠١٩

وشارك غوميز في 18 مباراة في كل المسابقات، وبدأ الموسم في مركز قلب الدفاع إلى جانب الهولندي فيرجيل فان ديك.

المصدر: رويترز