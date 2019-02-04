لاعب دولي صربي ينتحر بطريقة مروعة

انتحر نوفاك بوسكوفيتش لاعب كرة اليد الدولي الصربي، بطريقة مروعة، بعدما أطلق على نفسه رصاصة في الرأس، في منزله بمدينة كرفينكا شمال صربيا.

وذكرت صحيفة "بوليتيكا" الصربية أن بوسكوفيتش صاحب الـ29 عاما قد وضع حدا لحياته بسلاح كان يمتلكه بطريقة قانونية، مضيفة أن التحريات ستكشف أسباب إقدامه على الانتحار.

وبدأ اللاعب مسيرته الاحترافية في "كرفينكا"، وتناقل بعدها بين عدة أندية في صربيا وخارجها، وكان فريق مكابي الإسرائيلي آخر محطاتها.

أما على المستوى الدولي، فكان آخر ظهور له مع المنتخب الصربي لكرة اليد، في بطولة أوروبا 2016.

المصدر: وكالات