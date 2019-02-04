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صلاح يفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

الرياضة

صلاح يفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي
Reuters Geoff CADDICK
صلاح يفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي
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توج النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لشهر يناير.

وتفوق صلاح على كل من ثلاثي مانشستر يونايتد، الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، والنجم الفرنسي بول بوغبا، والمهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، بالإضافة إلى ليروي ساني جناح مانشستر سيتي، وتروي ديني لاعب واتفورد.

وجاء صلاح على رأس القائمة في استطلاع للرأي ليفوز بالجائزة التي تمنحها رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا، للشهر الثاني على التوالي.

وسجل صلاح 3 أهداف في يناير أحدها منح ليفربول الانتصار على برايتون، كما أحرز ثنائية في شباك كريستال بالاس خلال لقاء فاز فيه "الريدز" بنتيجة (4-3).

المصدر: وكالات

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