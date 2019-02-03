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لا غالب ولا مغلوب في قمة روما وميلان (فيديو)

الرياضة

لا غالب ولا مغلوب في قمة روما وميلان (فيديو)
AFP Tiziana FABI
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تعادل روما أمام ضيفه ميلان 1-1 في المباراة التي جمعتهما الأحد على ملعب الأوليمبيكو، ضمن الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو).

سجل الضيوف أولا عن طريق البولندي كريستوف بياتيك في الدقيقة 26، وعادل لروما اللاعب الشاب نيكولو زانيولو في الدقيقة 46 من عمر اللقاء.

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وبهذا التعادل، رفع ميلان رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع، ورفع روما رصيده إلى 35 نقطة في المركز الخامس على جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم. 

المصدر: وكالات

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