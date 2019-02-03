شاهد.. أغويرو يسجل "هاتريك" ويقود السيتي لتضييق الخناق على ليفربول

قلص مانشستر سيتي الفارق مع المتصدر ليفربول، إلى نقطتين مؤقتا، بفوزه المهم على ضيفه أرسنال 3-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن الجولة الـ25 من البريميرليغ.

وتألق الأرجنتيني سيرجيو أغويرو في المباراة بإحرازه أهداف فريقه الثلاثة "هاتريك"، في الدقائق 1 و44 و61، فيما سجل الفرنسي لوران كوسيلني هدف أرسنال الوحيد في الدقيقة الـ11 من عمر اللقاء.

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وبهذا الفوز، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 59 نقطة، واستعاد المركز الثاني من توتنهام، بفارق نقطتين خلف المتصدر ليفربول، الذي سيلعب غدا الاثنين في ضيافة وست هام يونايتد.

المصدر: وكالات