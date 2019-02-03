 
مباشر

شاهد.. أغويرو يسجل "هاتريك" ويقود السيتي لتضييق الخناق على ليفربول

الرياضة

شاهد.. أغويرو يسجل
AFP Paul ELLIS
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lesb

قلص مانشستر سيتي الفارق مع المتصدر ليفربول، إلى نقطتين مؤقتا، بفوزه المهم على ضيفه أرسنال 3-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن الجولة الـ25 من البريميرليغ.

وتألق الأرجنتيني سيرجيو أغويرو في المباراة بإحرازه أهداف فريقه الثلاثة "هاتريك"، في الدقائق 1 و44 و61، فيما سجل الفرنسي لوران كوسيلني هدف أرسنال الوحيد في الدقيقة الـ11 من عمر اللقاء.

إقرأ المزيد
مانشستر يونايتد يعود من ليستر سيتي بالنقاط الثلاث (فيديو)

وبهذا الفوز، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 59 نقطة، واستعاد المركز الثاني من توتنهام، بفارق نقطتين خلف المتصدر ليفربول، الذي سيلعب غدا الاثنين في ضيافة وست هام يونايتد.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ماذا قال الجنرال لصدام ؟ الإجابة في رسالة إلى رغد