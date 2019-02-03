مانشستر يونايتد يعود من ليستر سيتي بالنقاط الثلاث (فيديو)

تغلب مانشستر يونايتد على مضيفه ليستر سيتي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل نجم الشياطين الحمر، ماركوس راشفورد، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء.

وبات راشفورد (البالغ من العمر 21 عاما و95 يوما) ثاني أصغر لاعب في صفوف الشياطين الحمر يصل إلى 100 مباراة في الدوري الإنجليزي، بعد الويلزي رايان غيغز (21 عاما و74 يوما).

وبهذا الفوز، عادل مدرب اليونايتد، النرويجي أولي غونار سولشاير رقم السير أليكس فيرغسون، المدير الفني التاريخي للشياطين الحمر الصامد منذ أكتوبر 2012، بتحقيقه 5 انتصارات متتالية خارج الديار في كل البطولات.

ورفع اليونايتد رصيده إلى 48 نقطة وتقدم إلى المركز الخامس، فيما تجمد رصيد ليستر عند 32 نقطة في المركز الـ11 على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: وكالات