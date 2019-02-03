ما هو أجمل هدف في كأس أمم آسيا 2019؟

أطلق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم استفتاء جماهيريا لاختيار "أفضل هدف" في نهائيات كأس الأمم الآسيوية 2019، والتي استضافتها الإمارات وتوّج بها المنتخب القطري لأول مرة في تاريخه.

وشهدت البطولة لحظات ممتعة ومثيرة، تضمنت العديد من الأهداف الرائعة.

ونشر الاتحاد الآسيوي أجمل 10 أهداف ليختار منها الجمهور الهدف الأجمل في البطولة، وتضمنت القائمة 6 أهداف عربية، 4 قطرية وهدف لكل من العراق والأردن.

لمشاهدة الأهداف، والتصويت على الهدف الأجمل اضغط هنا.

1- هدف الهندي سونيل تشيتري في مباراة المجموعة الأولى أمام تايلاند.

2- هدف الصيني وو لي في مباراة المجموعة الثالثة أمام الفلبين.

3- هدف العراقي مهند علي في مباراة المجموعة الرابعة أمام اليمن.

4- هدف الفيتنامي نغوين كوانغ هاي في مباراة المجموعة الرابعة أمام اليمن.

5- هدف الياباني تسوكاسا شيوتاني في مباراة المجموعة السادسة أمام أوزبكستان.

6- هدف الأردني بهاء عبد الرحمن في مباراة دور الـ16 أمام فيتنام.

7- هدف القطري عبد العزيز حاتم في مباراة الدور ربع النهائي أمام كوريا الجنوبية

8- هدف القطري المعز علي في مباراة الدور قبل النهائي أمام الإمارات.

9- هدف القطري المعز علي في المباراة النهائية أمام اليابان.

10- هدف القطري عبد العزيز حاتم في المباراة النهائية أمام اليابان.

المصدر: ar.the-afc.com