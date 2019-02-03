قط أسود .. اللاعب رقم 23 في الدوري الإنجليزي

شهدت مباراة إيفرتون أمام وولفرهامبتون التي انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف لواحد السبت في البريميرليغ، لقطة طريفة بعد دخول قط أسود أرضية استاد "غوديسون بارك".

وتوقفت المباراة لزهاء 3 دقائق، بسبب اقتحام قط أسود للملعب عند الدقيقة 20 من عمر المباراة حين كان ولفرهامبتون متقدما بهدف روبين نيفيز من ركلة جزاء.

وانتظر حكم اللقاء لي ماسون خروج الدخيل، وانتهاء محاولات بعض اللاعبين والموظفين القبض على القط ليقطع الميدان بالكامل وسط موجة من الضحك انتابت الجميع.

CAT. ON. THE. PITCH 😺



The most amusement Everton fans will have this afternoon.



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اقتحام القط للمباراة كان فأل خير على أصحاب الأرض حيث أدرك أندريه غوميز التعادل لإيفرتون في الدقيقة الـ27، لكن الفرحة لم تكتمل إذ أحرز الضيوف بقدم راؤول خيمينز هدف التفوق في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وعزز لياندر ديندونكير الفارق في الدقيقة الـ66.

بهذا الفوز رفع وولفرهامبتون رصيده إلى 38 نقطة، في المركز السابع بينما توقف إيفرتون عند 33 نقطة، في المركز التاسع.

المصدر: سكاي سبورتس