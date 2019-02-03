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الروسي كوفاليف يستعيد لقب بطل العالم في وزن خفيف الثقيل

الرياضة

الروسي كوفاليف يستعيد لقب بطل العالم في وزن خفيف الثقيل
Reuters Mathieu Belanger
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استعاد الملاكم الروسي سيرغي كوفاليف لقبه بطلا للعالم في وزن خفيف الثقيل بفوزه بالنقاط على الملاكم الكولومبي إليدر ألفاريز بعد 12 جولة السبت في دالاس الأمريكية.

وأعلن القضاة الثلاثة فوز كوفاليف البالغ 35 عاما بقرار إجماعي ليثأر من الخسارة أمام ألفاريز قبل ستة أشهر ويستعيد الحزام العالمي للملاكمة.

وكان الكولومبي قد استولى على لقب WBO في 4 أغسطس بضربة قاضية فنية في الجولة السابعة أمام كوفاليف في الولايات المتحدة ليفوز بأول لقب له على مستوى العالم.

وحقق الروسي كوفاليف 33 انتصارا وله ثلاث هزائم وتعادل واحد، أما بالنسبة لألفاريز البالغ 34 عاما، فإنه لم يكن يعرف أي هزيمة قبل مباراة إعادة النزال مع كوفاليف، فقد حقق 24 فوزا في 24 مباراة نصفها بالضربة القاضية.

المصدر: sport-interfax

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