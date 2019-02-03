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شكوى رسمية مصرية ضد برنامج تلفزيوني سخر من محمد صلاح

الرياضة

شكوى رسمية مصرية ضد برنامج تلفزيوني سخر من محمد صلاح
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أعلنت الجمعية المصرية للإعلام الرياضي المرئي والمسموع تقديمها شكوى عاجلة ضد البرنامج التلفزيوني التونسي "أمور جدية" بسبب "سخريته" من نجم ليفربول المصري محمد صلاح.

وأشارت الجمعية المصرية لرئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري للجانب التونسي إلى أن البرنامج المذكور استفز معجبي محمد صلاح وتسبب باستياء وغضب آلاف المصريين والعرب في وسائل التواصل الاجتماعي.

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يشار إلى أن البرنامج التونسي المذكور استعان بشاب يرتدي "تي شيرت" محمد صلاح وباروكة تحاكي شعره، للتعليق على صور للاعب المصري بلسان الفرعون نفسه.

وجاء في تعليق المقلّد عن سر تربية صلاح لشعره: "لا أريد حلاقة شعري لأن فيه قمل، ولما أحلق شعري القمل هيموت، وأنا مش عايز أقتل القمل" ليرد عليه المذيع: "الله على أخلاقك يا فخر العرب".

المصدر: فيسبوك

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