"ميسي إيران" إلى صفوف متصدر الدوري الروسي

أعلن نادي زينيت سان بطرسبرغ الروسي تعاقده رسميا مع مهاجم إيران ساردار أزمون، قادما من روبن قازان الروسي في الانتقالات الشتوية.

ونشر زينيت بيانا رسميا أعلن فيه ضم أزمون الملقب بـ"ميسي إيران" لمدة ثلاثة أعوام ونصف دون توضيح قيمة الصفقة التي قدرت من قبل وسائل إعلام بما يقارب 12 مليون يورو.

وكشفت "سكاي" أن اللاعب كان في طريقه إلى وولفرهامبتون بعد الاتفاق مع روبن قازان على الإعارة مقابل مليوني يورو ولكن الصفقة فشلت.

وأضاف التقرير أن فشل الصفقة جاء نتيجة لرفض وولفرهامبتون بند إجبارية الشراء بنهاية الإعارة وتفضيله الأحقية لحسم ضم الإيراني.

وسجل أزمون البالغ 24 عاما أربعة أهداف في بطولة كأس آسيا الأخيرة ساعد بها منتخب بلاده في الوصول للدور نصف النهائي بكأس آسيا 2019، قبل الخسارة 3-0 أمام اليابان.

كما أعلن زينيت كذلك عن ضم لاعب الوسط الكولومبي ويلمار باريوس، من بوكا جونيورز لأربعة أعوام ونصف بعدما كان اللاعب قريبا من صفوف تشيلسي وروما.

ولم يتم الكشف أيضا عن قيمة الصفقة رسميا لكن الصحافة تشير لتخطيها الـ20 مليون يورو.

ويحتل زينيت صدارة ترتيب الدوري الروسي برصيد 34 نقطة بعد الجولة السابعة عشرة.

المصدر: وكالات