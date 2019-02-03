لاعب سابق يكشف إصابة لاعبي منتخب مصر بإنفلونزا الخنازير في أنغولا 2010

كشف عماد متعب نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق عن واقعة غريبة تخرج للعلن لأول مرة، حدثت إبان بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في أنغولا عام 2010.

وقال متعب خلال البرنامج التلفزيوني الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير: "قبل البطولة، سافر الكابتن عبد الظاهر السقا زميلنا إلى تركيا لكي يرى ابنته التي كانت تعيش هناك حيث علم أنها مريضة، ولما عاد كان يبدو أنه أخذ العدوى منها".

وأضاف: "كنا في البداية نظن أنها دور برد عادي ولما ذهبنا أنغولا استقر عبد الظاهر في غرفة وحده لكن زميلنا حسني عبد ربه ذهب إلى غرفته وزاره، وكان حسني يعيش معي في نفس الغرفة، ولما أصيب بالمرض لم أستطع تركه في الغرفة وحده خشية اشتداد المرض عليه، وكانت درجة حرارته 40 ثم انتقل لي المرض، ولم نكن نعلم السبب وبعدها اكتشفنا أننا أصبنا بـ"إنفلونزا الخنازير" وانتقل المرض إلى ما لا يقل عن 15 لاعبا. لعبنا الدور الأول من البطولة كاملا وفريقنا مصاب بالمرض، أول مباراة أصيب عبد الظاهر السقا، ثاني مباراة أصبت أنا وحسني عبد ربه ثم بعدها لاعبان آخران حتى حصلنا على مصل "التامي فلو" وتم عزلنا عن بقية الناس وكنا ننزل إلى المباراة مرتدين الماسكات".

وتابع: "في نهائي البطولة كنا لا نملك سوى 13 لاعبا فقط والبقية مصابون وكنت مصابا بمزق في العضلة الخلفية، واتصلت بطبيب الأهلي، وأبلغته بما أشعر به، فقال لي: "نهائي أمم إفريقيا لا يأتي كل يوم، شارك حتى لو تفاقمت إصابتك"، ولعبت في المباراة لمدة 20 دقيقة بينما أنا مصاب بمزق في العضلة الخلفية وبعد انتهاء البطولة بقيت لمدة شهر أحاول التعافي من الإصابة".

المصدر: يوتيوب