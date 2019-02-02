نابولي يسقط سامبدوريا في "الكالتشيو"

تغلب نابولي على ضيفه سامبدوريا 3-0، اليوم السبت، ضمن الجولة الـ 22 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

أحرز ثلاثية الفرق الفائز كل من البولندي أركاديوز ميليك في (د.25) ولورنزو إنسيني في (د.26) وسيموني فيردي فس (د.89 من ركلة جزاء) .

وبهذا الفوز أصبح رصيد نابولي 51 نقطة في المركز الثاني، بينما توقف رصيد سامبدوريا عند 33 نقطة في المركز السادس.

وفي مباراة أخرى في نفس الجولة، تمكن فريق إمبولي من تحقيق التعادل أمام ضيفه كييفو فيرونا، بنتيجة 2-2.

المصدر: وكالات