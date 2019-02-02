روسيا تتوّج بكأس العالم للهوكي بالكرة

أحرز المنتخب الروسي لقب كأس العالم لهوكي الجليد بالكرة، بعد تغلبه على نظيره السويدي في المباراة التي جمعتهما في نهائي البطولة التي استضافتها مدينة فينيرسبورغ السويدية اليوم السبت.

وانتهى الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل 5-5، وحسم المنتخب الروسي المباراة بهدف ذهبي في الوقت الإضافي، سجله ألماز ميرغازوف في الدقيقة 102.

وبهذا التتويج، حافظ المنتخب الروسي على اللقب الذي حققه العام الماضي، ورفع رصيده إلى 12 لقبا عالميا.

وأحرز المنتخب الفنلندي الميدالية البرونزية بعد تغلبه في مباراة تحديد المركز الثالث على نظيره الكازاخي بنتيجة 8-2.

المصدر: rsport.ria.ru