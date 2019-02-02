شاهد.. أمير دولة قطر يستقبل أبطال منتخب "العنابي"

استقبل أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، في مطار الدوحة الدولي بعثة المنتخب القطري القادمة من عمان بعد التتويج بلقب كأس أمم آسيا 2019 في الإمارات.

وحطت طائرة المنتخب القطري في مطار حمد الدولي قادمة من سلطنة عمان التي وصلها الفريق من الإمارات بعد تتويجه باللقب الآسيوي.

حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يتقدم مستقبلي أبطال منتخبنا الوطني المتوجين بكأس آسيا 2019 #تلفزيون_قطرpic.twitter.com/SyrlGTihiH — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) 2 февраля 2019 г.

واحتشدت الجماهير الغفيرة في شوارع الدوحة لاستقبال بعثة العنابي والاحتفال مع اللاعبين المتوجين باللقب الآسيوي.

وبهذا التتويج أصبح العنابي رابع منتخب عربي يتوج بكأس آسيا بعد السعودية والكويت والعراق.

People dancing outside the airport from where the Al Annabi will go to Corniche for the parade#الوعد_فالكورنيش#قطر_بطل_اسيا#قطر_بطل_كاس_اسيا_2019#نفتخر_فيكمpic.twitter.com/kxwJmBr1Ej — The Peninsula (@PeninsulaQatar) February 2, 2019

وتوّجت الكويت بلقب كأس آسيا عام 1980، والسعودية بثلاث نسخ أعوام 1984 و1988 و1996، والعراق بنسخة واحدة سنة 2007.

وأصبح العنابي القطري تاسع منتخب يتوج بلقب البطولة، حيث شهدت النسخ الأربع الأخيرة من البطولة تتويج 3 أبطال جدد هم العراق في 2007 وأستراليا في 2015 وقطر بالنسخة الحالية.

المصدر: تويتر