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شاهد.. أمير دولة قطر يستقبل أبطال منتخب "العنابي"

الرياضة

شاهد.. أمير دولة قطر يستقبل أبطال منتخب
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استقبل أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، في مطار الدوحة الدولي بعثة المنتخب القطري القادمة من عمان بعد التتويج بلقب كأس أمم آسيا 2019 في الإمارات.

وحطت طائرة المنتخب القطري في مطار حمد الدولي قادمة من سلطنة عمان التي وصلها الفريق من الإمارات بعد تتويجه باللقب الآسيوي.

واحتشدت الجماهير الغفيرة في شوارع الدوحة لاستقبال بعثة العنابي والاحتفال مع اللاعبين المتوجين باللقب الآسيوي.

وبهذا التتويج أصبح العنابي رابع منتخب عربي يتوج بكأس آسيا بعد السعودية والكويت والعراق.

وتوّجت الكويت بلقب كأس آسيا عام 1980، والسعودية بثلاث نسخ أعوام 1984 و1988 و1996، والعراق بنسخة واحدة سنة 2007.

وأصبح العنابي القطري تاسع منتخب يتوج بلقب البطولة، حيث شهدت النسخ الأربع الأخيرة من البطولة تتويج 3 أبطال جدد هم العراق في 2007 وأستراليا في 2015 وقطر بالنسخة الحالية.

المصدر: تويتر

 

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