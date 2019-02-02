توتنهام يخطف فوزا صعبا من نيوكاسل

حقق توتنهام فوزا صعبا على نيوكاسل 1-0، اليوم السبت، ضمن الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين توتنهام بالفضل في هذا الفوز للاعبه سون هيونج مين، الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في (د.83).

ورفع توتنهام رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة أمام مانشستر سيتي، و4 نقاط خلف ليفربول المتصدر، فيما توقف رصيد نيوكاسل عند 24 نقطة في المركز 14.

المصدر: وكالات