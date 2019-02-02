 
مباشر

توتنهام يخطف فوزا صعبا من نيوكاسل

الرياضة

توتنهام يخطف فوزا صعبا من نيوكاسل
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lemt

حقق توتنهام فوزا صعبا على نيوكاسل 1-0، اليوم السبت، ضمن الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين توتنهام بالفضل في هذا الفوز للاعبه سون هيونج مين، الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في (د.83).

ورفع توتنهام رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة أمام مانشستر سيتي، و4 نقاط خلف ليفربول المتصدر، فيما توقف رصيد نيوكاسل عند 24 نقطة في المركز 14.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر.. بوتين يعلّق العمل بالمعاهدة النووية ردا على انسحاب واشنطن منها