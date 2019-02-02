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بعد خسارته أمام قطر.. منتخب اليابان يترك رسالة في غرفة تبديل الملابس

الرياضة

بعد خسارته أمام قطر.. منتخب اليابان يترك رسالة في غرفة تبديل الملابس
Reuters
تتويج منتخب قطر بلقب بطل كأس آسيا لكرة القدم
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ترك المنتخب الياباني رسالة في غرفة تبديل الملابس عقب خسارته نهائي كأس آسيا 2019 أمام المنتخب القطري".

ونشر الحساب الرسمي لكأس آسيا 2019 اليوم السبت في تغريدة له صورة لغرفة تبديل الملابس، وقد قام لاعبو المنتخب الياباني بتنظيفها تاركين رسالة "شكرا" باللغة العربية والإنجليزية واليابانية.

وانتهت المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا لكرة القدم، المقامة في دولة الإمارات، بتتويج المنتخب القطري باللقب القاري بعد تغلبه على نظيره الياباني 3-1.

المصدر: RT

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