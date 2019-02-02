مصدر لـRT: مصير مدرب أسود الرافدين يحسم غدا

كشف مصدر في الاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم السبت عن اجتماع حاسم سيعقده الاتحاد غدا الأحد لتقرير مصير المدرب السلوفيني سيتريشكو كاتانيش في بقائه مع المنتخب العراقي من عدمه.

وقال المصدر لـRT: "الاتحاد العراقي سيناقش غدا الأحد مصير كاتانيش، ومسألة فشله في الفترة الماضية بقيادة المنتخب، وهل سيكون قادرا على أن يقود أسود الرافدين خلال الاستحقاقات المقبلة".

وأضاف: "الآراء داخل الاتحاد متباينة، فهناك من يدعو لإقالته وهناك من يتمسك ببقائه".

بنسبة كبيرة سيتم إقالة كاتانيش من قبل اتحاد الكرة.



انت مع ام ضد pic.twitter.com/xMwEwy205q — العراق سبورت (@IrqSport) January 27, 2019

إقرأ المزيد

يذكر أن المنتخب العراقي خرج من بطولة كأس آسيا 2019 من الدور الثاني بعد خسارته بهدف نظيف أمام المنتخب القطري الذي توّج بلقب البطولة التي استضافتها الإمارات أمس، بتغلبه على المنتخب الياباني 3-1 في المباراة النهائية.

المصدر: RT