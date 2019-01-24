 
مباشر

مصور عراقي يجهش بالبكاء عقب خروج أسود الرافدين من كأس آسيا 2019

الرياضة

مصور عراقي يجهش بالبكاء عقب خروج أسود الرافدين من كأس آسيا 2019
twitter/afcasiancup_ar
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ld84

نشر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي لبطولة كأس آسيا 2019، على موقع "تويتر" صورة مؤثرة لمصور عراقي خلال مباراة منتخب بلاده ونظيره القطري، في دور الـ 16 للبطولة القارية.

وعلق حسابه الرسمي للبطولة القارية على الصورة، ما يلي: "شغف. وطنية. تأثُر".

"في كثير من اللحظات كرة القدم تدفعنا للبوح بكل عواطفنا".

إقرأ المزيد
منتخب قطر يكمل عقد الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم

وخسر المنتخب العراقي أمام نظيره القطري بهدف وحيد سجله المدافع بسام هشام الراوي، بتسديدة رائعة من ضربة حرة مباشرة، عند الدقيقة 62، من عمر المباراة، التي جمعتهما يوم الثلاثاء الماضي، على استاد آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في إطار منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم، المقامة حاليا في الإمارات.

المصدر: "twitter/afcasiancup_ar" 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بالفيديو.. موسكو تكشف عن مدى صاروخ يزعج واشنطن