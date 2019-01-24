مصور عراقي يجهش بالبكاء عقب خروج أسود الرافدين من كأس آسيا 2019

نشر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي لبطولة كأس آسيا 2019، على موقع "تويتر" صورة مؤثرة لمصور عراقي خلال مباراة منتخب بلاده ونظيره القطري، في دور الـ 16 للبطولة القارية.

وعلق حسابه الرسمي للبطولة القارية على الصورة، ما يلي: "شغف. وطنية. تأثُر".

"في كثير من اللحظات كرة القدم تدفعنا للبوح بكل عواطفنا".

شغف. وطنية. تأثُر.



في كثير من اللحظات كرة القدم تدفعنا للبوح بكل عواطفنا.



مصور عراقي أثناء تأدية عمله في مباراة دور الـ16 من #كأس_آسيا2019 بين منتخب بلاده ونظيره القطري. pic.twitter.com/YsOdVP4R22 — #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) 24 января 2019 г.

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وخسر المنتخب العراقي أمام نظيره القطري بهدف وحيد سجله المدافع بسام هشام الراوي، بتسديدة رائعة من ضربة حرة مباشرة، عند الدقيقة 62، من عمر المباراة، التي جمعتهما يوم الثلاثاء الماضي، على استاد آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في إطار منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم، المقامة حاليا في الإمارات.

المصدر: "twitter/afcasiancup_ar"