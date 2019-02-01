صديقة رونالدو تجزع بوفاة والدها

ذكرت صحيفة ديلي البريطانية أن والد العارضة الأرجنتينية جورجينا رودريغيز صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس توفي في الأرجنتين بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز السبعين.

ونشرت جورجينا لها صورة عبر حسابها في الإنستغرام في وقت سابق خلال هذا الأسبوع وعلقت عليها: يا لصدف الحياة، لقد جئت إلى البلد الذي ولدت فيه منذ 25 عاما".

ولم تعط صديقة رونالدو أي تلميح حول السبب الحقيقي وراء زيارتها للأرجنتين خاصة بعد منع والدها من دخول إسبانيا عام 2013 بعد اتهامه في قضية مخدرات وسجن بسببها 10 سنوات.

المصدر: dailymail