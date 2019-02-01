أمير قطر يهنئ العنابي بتتويجه بكأس آسيا 2019

نشر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تهنئة للمنتخب القطري بعد تتويجه بكأس آسيا 2019 للمرة الأولى في التاريخ عقب الفوز في المباراة النهائية على المنتخب الياباني 3-1، اليوم الجمعة.

وكتب تميم في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في تويتر: "ألف مبروك لمنتخبنا ولقطر وشعبها هذا الفوز التاريخي بكأس آسيا 2019 .. ألف تحية لأبطالنا وللجهازين الفني والإداري الذين جعلوا هذه البطولة إنجازا عربيا وقدموا ملحمة كروية مثيرة وحققوا أحلام الملايين من مشجعي الكرة القطرية عبر الوطن العربي الكبير".

ألف مبروك لمنتخبنا ولقطر وشعبها هذا الفوز التاريخي بكأس آسيا ٢٠١٩ .. ألف تحية لأبطالنا وللجهازين الفني والإداري الذين جعلوا هذه البطولة إنجازا عربيا وقدموا ملحمة كروية مثيرة وحققوا أحلام الملايين من مشجعي الكرة القطرية عبر الوطن العربي الكبير.. — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) February 1, 2019

كما نشر وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تغريدة، كتب فيها:

المنتخب القطري يتوج كأس آسيا بامتياز واستحقاق، فخورون بهذا الإنجاز التاريخي القطري و العربي، و بهذا الفريق الشاب المحترف الذي أثبت قدرته و موهبته في أقوى البطولات الاقليمية #كأس_آسيا2019 🇶🇦✌🏼 الوعد كأس العالم في قطر ٢٠٢٢ — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) February 1, 2019

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المصدر: تويتر