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أمير قطر يهنئ العنابي بتتويجه بكأس آسيا 2019

الرياضة

أمير قطر يهنئ العنابي بتتويجه بكأس آسيا 2019
Reuters Ahmed Jadallah
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نشر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تهنئة للمنتخب القطري بعد تتويجه بكأس آسيا 2019 للمرة الأولى في التاريخ عقب الفوز في المباراة النهائية على المنتخب الياباني 3-1، اليوم الجمعة.

وكتب تميم في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في تويتر: "ألف مبروك لمنتخبنا ولقطر وشعبها هذا الفوز التاريخي بكأس آسيا 2019 .. ألف تحية لأبطالنا وللجهازين الفني والإداري الذين جعلوا هذه البطولة إنجازا عربيا وقدموا ملحمة كروية مثيرة وحققوا أحلام الملايين من مشجعي الكرة القطرية عبر الوطن العربي الكبير".

كما نشر وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تغريدة، كتب فيها:

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المصدر: تويتر

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