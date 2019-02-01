نجوم برشلونة في حفل سيرك "ميسي 10"

أقيم داخل ملعب "كامب نو" معقل فريق برشلونة الإسباني حفل خاص بمناسبة الترويج للعرض الجديد الخاص بفرقة سيرك "دو سوليه" تحت اسم "ميسي 10" المستوحى من قصة حياة أسطورة البلوغرانا.

ويحكي العرض قصة شاب يملك طموحا وإصرارا على تجاوز العوائق ليصبح أفضل لاعب "رقم 10" في العالم.

The Game is about to Change …@MessiCirque is coming soon!

For more information, visit https://t.co/7bhbAyCcTZ#MessiCirquepic.twitter.com/S6Kc2amHB4 — Messi 10 by Cirque du Soleil (@MessiCirque) ١٦ يناير ٢٠١٩

وسيكون عرض سيرك دو سوليه الأول بتاريخ العاشر من أكتوبر2019، كما سيقوم السيرك بجولة عالمية في العام المقبل، ولن يعرض في إسبانيا سوى في برشلونة.

وحضر الحفل ليونيل ميسي البالغ 31 عاما برفقة زوجته أنتونيلا روكوزو، مع بعض لاعبي برشلونة الحاليين والسابقين.

وكتب ميسي في حسابه على انستغرام: "أنا سعيد للغاية وفخور بتفكير أصدقائي في سيرك دو سوليه من أجل عرضهم الجديد المستوحى من الشغف بكرة القدم، أتمنى أن تستمتعوا به".

ويملك ميسي الرقم القياسي بإحرازه 32 لقبا مع برشلونة، من بينهم 9 ألقاب في الدوري و6 في كأس ملك إسبانيا بالإضافة إلى أربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا".

المصدر: تويتر