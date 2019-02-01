نجوم برشلونة في حفل سيرك "ميسي 10"
أقيم داخل ملعب "كامب نو" معقل فريق برشلونة الإسباني حفل خاص بمناسبة الترويج للعرض الجديد الخاص بفرقة سيرك "دو سوليه" تحت اسم "ميسي 10" المستوحى من قصة حياة أسطورة البلوغرانا.
ويحكي العرض قصة شاب يملك طموحا وإصرارا على تجاوز العوائق ليصبح أفضل لاعب "رقم 10" في العالم.
The Game is about to Change …@MessiCirque is coming soon!— Messi 10 by Cirque du Soleil (@MessiCirque) ١٦ يناير ٢٠١٩
For more information, visit https://t.co/7bhbAyCcTZ#MessiCirquepic.twitter.com/S6Kc2amHB4
وسيكون عرض سيرك دو سوليه الأول بتاريخ العاشر من أكتوبر2019، كما سيقوم السيرك بجولة عالمية في العام المقبل، ولن يعرض في إسبانيا سوى في برشلونة.
وحضر الحفل ليونيل ميسي البالغ 31 عاما برفقة زوجته أنتونيلا روكوزو، مع بعض لاعبي برشلونة الحاليين والسابقين.
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Estoy muy contento y me da mucho orgullo que los amigos del @CirqueduSoleil hayan pensado en mí para realizar su nuevo show inspirado en la pasión del fútbol. ¡Espero que lo disfruten! /// I'm very happy and proud that my friends from @CirqueduSoleil thought of me for their new show that's inspired by the passion for football. I hope you enjoy it! #MessiCirque
وكتب ميسي في حسابه على انستغرام: "أنا سعيد للغاية وفخور بتفكير أصدقائي في سيرك دو سوليه من أجل عرضهم الجديد المستوحى من الشغف بكرة القدم، أتمنى أن تستمتعوا به".
📸 ⭐️ #Messi, @LuisSuarez9 and former Barça keeper turned Latin Grammy winning music producer @13_Pinto— FC Barcelona (@FCBarcelona) ١ فبراير ٢٠١٩
🎪 @MessiCirquepic.twitter.com/EBvqS9vK9R
ويملك ميسي الرقم القياسي بإحرازه 32 لقبا مع برشلونة، من بينهم 9 ألقاب في الدوري و6 في كأس ملك إسبانيا بالإضافة إلى أربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا".
المصدر: تويتر