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آل الشيخ يدرس بناء ملعب لنادي بيراميدز

الرياضة

آل الشيخ يدرس بناء ملعب لنادي بيراميدز
Globallookpress
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كشف رئيس هيئة الترفيه في السعودية ومالك نادي بيراميدز المصري، تركي آل الشيخ عن تلقيه عددا من العروض لبناء ملعب لنادي بيراميدز.

وجاء إعلان آل الشيخ عن مشروعه الجديد عبر صفحته الرسمية في فيسبوك:

كما أكد آل الشيخ وجود مشروع لإنشاء أكاديمية عالمية، بإشراف متخصصين عالميين لتطوير المواهب بمستوى عالمي.

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وأشار آل الشيخ إلى أن بيراميدز سيخوض وديات مع أندية عالمية، ستأتي إلى مصر للمرة الأولى في العام الحالي.

المصدر: Turki Al Alshikh/facebook

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