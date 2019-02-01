برشلونة يقدم توديبو رسميا

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميا، تعاقده مع المدافع الفرنسي جون كلير توديبو، قادما من صفوف تولوز الفرنسي لمدة أربع سنوات.

وقدم البلوغرانا المدافع الفرنسي البالغ 19 عاما في الكامب نو كلاعب جديد مع الفريق الكتالوني.

وأكد برشلونة في بيانه الرسمي على موقعه الإلكتروني، أنه تم الاتفاق مع نادي تولوز على وصول المدافع الشاب الفرنسي إلى برشلونة خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية، بدلا من انضمامه بداية من الموسم القادم.

📍 Barça Store (Camp Nou)

🇫🇷 Jean-Clair Todibo

👋 Bienvenue! Benvingut! ¡Welcome! ¡Bienvenido!

🔵🔴 pic.twitter.com/4IEmLHiL95 — FC Barcelona (@FCBarcelona) ٣١ يناير ٢٠١٩

وذكر البيان، أن توديبو، وقع على عقد مدته 4 مواسم ونصف يبقيه في ملعب الكامب نو حتى موسم 2022-2023.

كما سيرتدي المدافع الفرنسي القميص رقم 6 في برشلونة، وهو الرقم الذي كان يرتديه النجم السابق للفريق الكتالوني تشافي هيرنانديز.

المصدر: موقع برشلونة