الياباني كاغاوا يرحل عن دورتموند

أعلن نادي بشكتاش التركي لكرة القدم تعاقده مع الياباني شينجي كاغاوا، لاعب بوروسيا دورتموند متصدر ترتيب الدوري الألماني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وخضع لاعب خط الوسط والبالغ 29 عاما في وقت سابق إلى فحص طبي، بعد وصوله مدينة اسطنبول التركية، لإتمام الصفقة.

وذكرت وسائل إعلام تركية في وقت سابق اليوم، أن صفقة الاستعارة تشمل خيار التعاقد مع اللاعب السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي بشكل دائم.

وساهم كاغاوا في إحراز دورتموند ثنائية الدوري والكأس في ألمانيا في العام 2012، قبل أن ينتقل إلى صفوف يونايتد لعامين ليعود مجددا إلى النادي الألماني.

ولم يشارك كاغاوا كثيرا في تشكيلة الفريق هذا الموسم، تحت إشراف المدرب السويسري لوسيان فافر.

ويتصدر دورتموند ترتيب البوندسليغا هذا الموسم برصيد 48 نقطة بعد 19 جولة، بفارق 6 نقاط عن حامل اللقب بايرن ميونيخ الثاني.

المصدر: رويترز