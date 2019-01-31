عقوبات قاسية بحق رئيس نادي النصر السعودي

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، عقوبات بحق رئيس نادي النصر سعود السويلم، على خلفية نشره تغريدات مسيئة لاتحاد اللعبة.

وغرمت اللجنة السويلم بمبلغ مليون ريال وإيقافه لمباراتين وتمديد الإيقاف في حالة عدم دفع المبلغ.

وأكدت اللجنة رفضها للدعوى التي قدمها نادي النصر بشأن طلب إلغاء الإنذار الذي أبرزه الحكم، للاعبه المغربي عبدالرزاق حمد الله خلال مباراة الفريق أمام نادي أحد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كما قررت اللجنة إلزام اللاعب حمدالله بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، وذلك لما وصفته بثبوت مخالفة اللاعب لإحدى لوائح الانضباط، بسبب التصريح الذي أدلى به عقب المباراة، وذكرت اللجنة أنه تضمن إساءة لحكم المباراة ولجنة الحكام في الاتحاد السعودي.

المصدر: الوئام السعودية