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بوغبا "يتآمر" مع الفرعون صلاح (صورة)

الرياضة

بوغبا
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نشر نجم مانشستر يونايتد، الفرنسي بول بوغبا، صورة على حسابه الرسمي في تويتر اليوم الخميس تجمعه بالمصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي.

وعلق اللاعب الفرنسي البالغ 25 عاما على صورته مع صلاح، قائلا: "أتآمر مع الملك المصري".

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وهناك صراع تاريخي وعداء كبير بين ناديي ليفربول ومانشستر يونايتد، ولذلك ذكر بوغبا كلمة تآمر على سبيل المزاح والدعابة، ويبدو أن النجمين التقيا أثناء تصويرهما إعلانات.

المصدر: تويتر

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