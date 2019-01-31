سانشيز: سنخوض أهم مباراة في تاريخ كرة القدم القطرية

قال مدرب منتخب قطر الإسباني فيليكس سانشيز إن فريقه سيخوض أهم مباراة في تاريخه عندما يتقابل مع اليابان في نهائي كأس آسيا 2019 بالإمارات، يوم الجمعة على ستاد مدينة زايد الرياضية.

ويخوض منتخب قطر المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، علما بأن أبرز نتائجه قبل ذلك كانت بلوغ الدور ربع النهائي مرتين عامي 2000 و2011، في حين يطمح المنتخب الياباني إلى الفوز باللقب القاري للمرة الخامسة في تاريخه، بعدما حصل على الكأس أعوام 1992 و2000 و2004 و2011.

وخلال مشوار المنافسة حصد كلا الفريقين ستة انتصارات متتالية، وسجل منتخب قطر 16 هدفا، مع شباك نظيفة لم تقبل أي هدف، في حين سجل المنتخب الياباني 11 هدفا مقابل دخول 3 أهداف في شباكه.

وقال سانشيز: نحن سعداء بالتواجد هنا، حيث أمامنا يوم واحد قبل خوض أهم مباراة في تاريخ كرة القدم القطرية، والفريق لديه ثقة كبيرة ومتشوق لخوض المباراة النهائية، وفي ذات الوقت نحن نحترم الفريق المقابل الذي قدم عروضا قوية في البطولة، ونتطلع لتقديم عرض قوي أخير في هذه البطولة.

وأضاف: بالتأكيد الفوز بلقب هذه البطولة سيكون أكبر إنجاز في تاريخ كرة القدم القطرية، وسيؤكد أن العمل الذي تم في السنوات الأخيرة كان عملا ناجحا، وبغض النظر عما سيحدث غدا فإننا سنفتخر باللاعبين لأنهم قدموا عروضا قوية في البطولة.

وتابع: نحن نعرف أن منتخب اليابان منظم ويمتلك موهبة كبيرة وقدرة على السيطرة على الكرة وكذلك شن الهجمات المرتدة، ولكننا غداً سنحاول اللعب بالطريقة التي نعتقد أنها ستكون ناجحة أمامهم، ونحن واثقون أننا سنقدم مباراة جيدة.. نحن نعرف أن لديهم عدة نقاط قوة وجوانب ضعف قليلة.

وأردف بالقول: "أعتقد أن منتخب اليابان يمتلك أسلوب اللعب الخاص به، فهو منظم بشكل قوي ولديه دفاع جيد، ولديهم فلسفة اللعب الخاصة بهم.. "لعبنا في آخر مباراتين دون لاعبين أساسيين، ولكن في هذه المباراة جميع اللاعبين حاضرون باستثناء أحمد فتحي المصاب، وهذا الأمر يمنحنا المزيد من الخيارات للتشكيلة في المباراة.

وقال حول توقعات اللاعب الإسباني تشافي بلوغ قطر واليابان المباراة النهائية وفوز قطر بلقب البطولة: "تشافي قريب جدا من الفريق، وله تأثير كبير على اللاعبين، وأتمنى أن تكون توقعاته صحيح بخصوص فوزنا بلقب البطولة".

وختم: عندما وصلنا إلى هنا كنا نعرف اللاعبين منذ سنوات وكنا نثق باللاعبين، وكنا نقدم مستويات عالية في المباريات الودية العام الماضي، ولهذا كانت لدينا ثقة في قدرتنا على تحدي المنتخبات الأخرى، وبالتالي لم نتفاجأ بما حققناه".

المصدر: afc