أوزيل يرفض عرضا لزمالة نيمار

كشفت صحيفة آس الإسبانية عن موقف مسعود أوزيل صانع ألعاب فريق نادي أرسنال الإنجليزي من الانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وبحسب تقارير صحفية فإن نادي الباريسي تقدم بعرض رسمي، لضم الألماني أوزيل، صانع ألعاب أرسنال الإنجليزي، لتدعيم الخط الأمامي خاصة بعد الإصابة التي تعرض لها النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، وتأكد غيابه لفترة لا تقل عن 10 أسابيع تشمل مواجهتي مانشستر يونايتد الإنجليزي في الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقرر أوزيل البالغ 30 عاما رفض الرحيل إلى صفوف فريق ملعب حديقة الأمراء في يناير، على الرغم من قلة مشاركاته تحت قيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري.

Inter Milan are interest in signing Mesut Ozil but the Gunners would need to still pay half Of his wages for the German



Would Ozil be better off in the Serie A? #brilafm#brilasports#Ozil#arsenal#interpic.twitter.com/eqlr8mcMtl — Sports Radio 88.9 Brila FM (@Brilafm889) ٢٨ يناير ٢٠١٩

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن النادي اللندني يملك عرضا آخر من أجل الحصول على خدمات أوزيل، من جانب إنتر ميلان الإيطالي، ولكن يبقى راتب اللاعب الكبير عائقا كبيرا لإتمام هذه الصفقة، إلا في حال تحمل النادي الإيطالي فقط نصف الراتب مع تحمل أرسنال النصف الآخر.

المصدر:as.com