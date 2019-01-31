نانت الفرنسي يكرم سالا المفقود (فيديو)

أوقف الحكم مباراة نانت مع ضيفه سانت إتيان لمدة دقيقة كاملة عند الدقيقة الـ9 في إشارة إلى رقم لاعبه السابق إيميليانو سالا المفقود، وذلك في ختام المرحلة الـ22 من الدوري الفرنسي.

ورفعت الجماهير لافتات من أجل سالا أبرزها علم الأرجنتين وارتدى لاعبو نانت قمصانا حملت كلها اسم زميلهم السابق.

وحضرت مجموعة من جماهير كارديف الذي وقع له سالا قبل اختفائه المباراة، ورفعت لافتات كتبت عليها "لم نشاهدك تلعب من قبل أو تحرز هدفا لكن... إيميليانو سنحبك أكثر".

وكان اللاعب البالغ عمره 28 عاما في طريقه لبداية مشواره مع كارديف سيتي عندما اختفت طائرته فوق القنال الإنجليزي في 21 يناير الحالي.

Une ambiance mémorable pour un joueur mémorable... Merci à tous 🙏#FCNASSE | #PlayForSalapic.twitter.com/orC2FUTUZ1 — FC Nantes (@FCNantes) ٣٠ يناير ٢٠١٩

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وانتهت المباراة بالتعادل 1-1 وافتتح سانت إتيان التسجيل عبر ريمي كابيلا في الدقيقة 58، فيما أدرك مجيد واريس التعادل لنانت في الدقيقة 70.

وعزز سانت إتيان موقعه في المركز الرابع برصيد 37 نقطة من 22 مباراة فيما يأتي نانت في المركز 14 برصيد 24 نقطة.

المصدر: رويترز