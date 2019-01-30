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زفاف نادال قريبا.. بعد قصة حب دامت 14 عاما (صورة)

الرياضة

زفاف نادال قريبا.. بعد قصة حب دامت 14 عاما (صورة)
Reuters Lucy Nicholson
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كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن نجم التنس، الإسباني رافائيل نادال البالغ 32 عاما، سيتزوج من صديقته ماري فرانشيسكا بيريلو الخريف المقبل.

وذكرت مجلة "hola" المختصة بأخبار المجتمع والمشاهير، أن الزفاف سيقام في جزيرة مايوركا الإسبانية، مسقط رأس نادال.

ويأتي الزفاف تتويجا لعلاقة عاطفية بين نادال وبيريلو استمرت 14 عاما.

وتأتي هذه الأنباء عقب أيام قليلة من خسارة اللاعب الإسباني الأحد الماضي في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أمام الصربي نوفاك دجوكوفيتش، المصنف أول عالميا.

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المصدر: news.sportbox.ru

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