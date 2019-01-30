زفاف نادال قريبا.. بعد قصة حب دامت 14 عاما (صورة)

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن نجم التنس، الإسباني رافائيل نادال البالغ 32 عاما، سيتزوج من صديقته ماري فرانشيسكا بيريلو الخريف المقبل.

وذكرت مجلة "hola" المختصة بأخبار المجتمع والمشاهير، أن الزفاف سيقام في جزيرة مايوركا الإسبانية، مسقط رأس نادال.

ويأتي الزفاف تتويجا لعلاقة عاطفية بين نادال وبيريلو استمرت 14 عاما.

En ¡HOLA!, Rafa Nadal y Mery se casan. 🎉 ¡Descubre todos los detalles en la revista de esta semana! https://t.co/BcP6F1aa5upic.twitter.com/dJBdzRuGUX — Revista ¡HOLA! (@hola) January 30, 2019

وتأتي هذه الأنباء عقب أيام قليلة من خسارة اللاعب الإسباني الأحد الماضي في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أمام الصربي نوفاك دجوكوفيتش، المصنف أول عالميا.

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المصدر: news.sportbox.ru