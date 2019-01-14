في لقطة طريفة.. نادال يوقظ صحفيا نائما ويداعبه (فيديو)

تداول عشاق الكرة الصفراء شريط فيديو طريفا لنجم كرة المضرب (التنس)، الإسباني رافائيل نادال، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقب فوزه في الدور الأول لبطولة أستراليا المفتوحة، اليوم الاثنين.

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ويظهر في الفيديو نادال خلال المؤتمر الصحفي مجيبا على أسئلة الصحفيين، قبل أن ينتبه النجم الإسباني أن أحد الصحفيين نائم (الإيطالي أوبالدو سكاناغاتا)، فقام نادال بالنظر باتجاه الصحفي مع قيامه بحركة مضحكة وقال: "اليوم لا يوجد شيء مثير للاهتمام"، فضحك الصحفيون الجالسون في القاعة بصوت مرتفع، ليستيقظ سكاناغاتا من نومه، وأضاف نادال حينها مداعبا الصحفي : "أعرف أنك تغمض عينيك لكي تتمعن في كلامي أكثر".

وتمكن نادال من الفوز في مباراة اليوم على الأسترالي جيمس داكوورث بثلاث مجموعات نظيفة، بواقع: 6-4 و6-3 و7-5.

ويلتقي نادال الفائز بالبطولة الأسترالية مرة واحدة عام 2009، في الدور الثاني مع الأسترالي ماتيو إيبدن.

المصدر: لينتا رو