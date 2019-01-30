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مهاجم بايرن ميونيخ يرحل إلى الدوري الصيني

الرياضة

مهاجم بايرن ميونيخ يرحل إلى الدوري الصيني
Reuters Michaela Rehle
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أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني اليوم الأربعاء، رحيل مهاجمه ساندرو فاغنر، إلى الدوري الصيني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأصدر النادي البافاري، بيانا رسميا عبر حسابه في تويتر، يؤكد خلاله انتقال فاغنر إلى صفوف تيانجين تيدا الصيني، ويشكره على كل ما قدمه للنادي.

ولم يتم الإعلان عن تفاصيل العقد، لكن تقارير صحفية ذكرت أن قيمة العقد بلغت 5 ملايين يورو، وسيتقاضى فاغنر 15 مليون يورو خلال عامين مع الفريق الصيني.

وضم بايرن ميونيخ، فاغنر من نادي هوفنهايم مقابل 13 مليون يورو، قبل عام واحد، ليكون بديلا للمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، علما بأنه قضى 10 أعوام ضمن قطاعات الفئات العمرية ببايرن، في وقت سابق من مسيرته.

المصدر: وكالات

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