رئيس الوزراء القطري للمنتخب: "كفو عليكم رفعتوا الرأس"

هنأ الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس الوزراء القطري، منتخب بلاده بالتأهل إلى نهائي كأس الأمم الآسيوية.

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وكتب آل ثاني أمس الثلاثاء، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كلنا فخر بفريق المستقبل منتخبنا الوطني، كفو عليكم رفعتوا الراس وفرحتوا أهل قطر، كل التوفيق في النهائي".

وانتزع المنتخب القطري بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية للبطولة المقامة في الإمارات، للمرة الأولى في تاريخه، فقد فاز على نظيره الإماراتي بـ 4-0، ليحجز تذكرة العبور إلى نهائي كأس آسيا 2019 لأول مرة في تاريخه، ليواجه اليابان في الأول من فبراير المقبل.

كلنا فخر بفريق المستقبل منتخبنا الوطني على تأهله للمباراة النهائية في بطولة #كأس_آسيا2019

كفو عليكم رفعتوا الراس وفرحتوا أهل #قطر، كل التوفيق في النهائي. 🇶🇦 — عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني (@ANK_AlThani) 29 janvier 2019

المصدر: RT