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خلفان ينتقد منتخب بلاده بعد هزيمته الكبيرة أمام قطر

الرياضة

خلفان ينتقد منتخب بلاده بعد هزيمته الكبيرة أمام قطر
خلفان ينتقد منتخب بلاده بعد هزيمته الساحقة أمام قطر
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انتقد نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ضاحي خلفان، منتخب بلاده بعد الخسارة العريضة التي مني بها أمام المنتخب القطري خلال مباراة نصف النهائي من بطولة الأمم الآسيوية.

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وغرد خلفان أمس الثلاثاء إثر انتهاء المباراة: "كان واضحا أن المنتخب الأممي لدولة قطر أكثر لياقة ومهارة من منتخب الإمارات".

وأضاف: "ولذلك النتيجة متوقعة...أنا فقط كنت أتساءل.. المبالغ التي كانت تصرف على من نسميهم المحترفين...ما شفناهم محترفين اليوم ولكنهم لاعبين عاديين جدا".

وفاز منتخب قطر على نظيره الإماراتي "البلد المضيف" بـ 4-0،  ليحجز تذكرة العبور إلى نهائي كأس آسيا 2019 لأول مرة في تاريخه، ليواجه اليابان في الأول من فبراير المقبل.

المصدر: RT

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