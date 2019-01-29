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بياتيك يقود ميلان لنصف نهائي كأس إيطاليا بثنائية في نابولي

الرياضة

بياتيك يقود ميلان لنصف نهائي كأس إيطاليا بثنائية في نابولي
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تأهل ميلان إلى الدور نصف النهائي من كأس إيطاليا، عقب فوزه الثمين على نابولي 2-0، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

بعد أن خاض مباراته الأولى بقميص "روسونيري" السبت ضد نابولي بالذات في مباراة انتهت بالتعادل السلبي في الدوري على "سان سيرو" أيضا، نجح البولندي كريستوف بياتيك، الوافد الجديد لصفوف ميلان، في إحراز هدفي المباراة في (د.11 و27).

ورفع ابن الـ23 عاما القادم إلى ميلان من أجل تعويض رحيل الأرجنتيني غونزالو هيغواين الى تشلسي الإنكليزي، رصيده الى 21 هدفا هذا الموسم في جميع المسابقات، بينها 8 في ثلاث مباريات خاضها في الكأس.

والأهم، أن بياتيك منح ميلان فرصة محاولة الفوز بلقب المسابقة للمرة الأولى منذ 2003 على حساب ثاني ووصيف بطل الدوري ومدرب "روسونيري" السابق كارلو أنشيلوتي.

ويستكمل الدور ربع النهائي الأربعاء حيث يلتقي فيورنتينا مع روما، وأتالانتا مع يوفنتوس حامل اللقب، على أن يختتم الخميس بلقاء إنتر ميلان ولاتسيو.

المصدر: RT+ وكالات

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